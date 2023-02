OM 2-1 PSG : le match replay de la victoire marseillaise dans le Classique

Le classique est pour l'Olympique de Marseille ! Plus tranchants, plus agressifs, plus réalistes, les Olympiens font tomber le PSG, dans un Stade Vélodrome incandescent. Alexis Sanchez avait ouvert la marque sur pénalty. Sergio Ramos, fautif sur le pénalty, avait répondu au Chilien, mais c'est Malinovskyi qui a délivré l'OM vers l'heure de jeu avec un coup de canon tonitruant. Revivez les temps forts avec le match replay.