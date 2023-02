OM 2-1 PSG : "Les garçons peuvent être fiers d'eux" Tudor aux anges après la qualification

L'Olympique de Marseille a totalement maitrisé son sujet et dominé le Paris Saint-Germain dans ce classique en Coupe de France. Les Olympiens d'Igor Tudor ont complètement fait déjouer les plans de Christophe Galtier et s'offrent un match référence, à la maison et devant son public. L'OM fait maintenant clairement office de favori dans cette Coupe de France.