OM - Hyères : "La fête est gâchée", Boudjellal pourrait aligner l'équipe B

Mourad Boudjellal, l’ancien patron du RCT et désormais Président du Hyères 83 FC (national 2), ne digère pas. Le club varois va affronter l’OM ce samedi en 32emes de finale de la coupe de France.

Mais tous souhaitaient que ce match ait lieu dans le Var, notamment au stade Mayol, au cœur de toulon. Pour des raisons d’organisation et de sécurité, la préfecture a refusé. La rencontre aura finalement lieu à Martigues au stade Francis Turcan.

Boudjellal avait menacé de boycotter le match mais il s’est rétracté à cause des risques de sanctions.