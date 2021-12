"On aurait dû gagner plus largement", Dupraz exigeant mais positif après la victoire des Verts

Ça n'a pas été spectaculaire mais l'ASSE a été serieux sur la pelouse de Lyon-Duchère ce dimanche. Une victoire par le plus petit des écarts et les Verts verront les 16e de finale de la Coupe de France. Mission accomplie pour Pascal Dupraz. Le coach savoyard qui effectuait son premier match sur le banc stéphanois aurait aimé plier la rencontre plus rapidement. Mais s'en contentera trois jours avant un crucial Saint-Etienne - Nantes.