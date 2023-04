"Toulouse avait Naples et Maradona..., maintenant il y aura le Stade de France" constate Riolo

Hormis trois titres de champion de Ligue 2 et une Coupe de France gagnée avec un ancien club dissous, le Toulouse Football Club n'a pas forcément réussi à faire garder dans la tête de ses supporters, des moments marquants et mythiques. Si l'on excepte la qualification face au Napoli du champion du monde de l'époque Diego Maradona, le club de la Ville Rose est longtemps resté orphelin de ces moments d'extase. Se qualifier pour le Stade de France et la finale de Coupe de France en est réellement un selon Daniel Riolo.