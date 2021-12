Une Coupe de France sans prolongation... un débat qui divise l'After Foot

Ce dimanche, Metz s'est pris les pieds dans le tapis aux tirs au but face à Bergerac (5-4). Une séance disputée après 90 minutes et non 120, la prolongation ayant été supprimée à cause de la pandémie. Une disposition qui ne plaît pas à tout le monde.