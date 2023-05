Coupe du monde (F) : "Totalement anormal", "impensable"... Oudéa-Castéra met la pression sur la FIFA et les diffuseurs

Alors que la compétition débutera le jeudi 20 juillet, elle n'a toujours pas diffuseur en France. La Coupe du monde féminine organisée en Australie et Nouvelle-Zélande n'est pas forcément la plus attirante pour les chaines de télévision. Les horaires ne sont pas propices à des gros scores d'audience et le prix voulu par la FIFA (10M€) semble trop élevé pour elles. La Ministre des Sports invite les acteurs à faire un pas l'un vers l'autre... Et s'indigne aussi de la place encore trop modeste du sport féminin à la télé.