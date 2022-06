30 juin 2018... Pavard marque le but de sa vie dans un France - Argentine complètement fou

30 juin 2018. Alors que les Bleus sont menés - la seule fois de la Coupe du monde 2018 - Hernandez déborde sur la gauche et centre au second poteau. De l'autre côté, Benjamin Pavard est à la réception et tente une demi-volée sublime qui va terminer sa course dans la lucarne d'Armani. Les Bleus égalisent et finiront par battre l'Albiceleste dans un match fou (4-3).