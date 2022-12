France - Angleterre : Mbappé et sa vitesse obsèdent la presse anglaise

Comme beaucoup de médias mondiaux, ils n'ont qu'un mot à la bouche quand on leur parle des Bleus : Kylian Mbappé. Le Parisien est dans une forme resplendissante dans ce Mondial avec 5 buts et 2 passes décisives. L'Angleterre se dresse sur le chemin des Tricolores ce samedi (20h). Et forcément une question qui obsède la presse outre-Manche : comment arrêter le crack de Bondy ?...