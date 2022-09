Angleterre : "Southgate, c’est de pire en pire", le constat accablant de Laurens

L'Angleterre s'est inclinée contre l'Italie (1-0), vendredi soir à Milan, et va être reléguée en Ligue B. Les hommes de Gareth Southgate enchaînent les mauvais résultats. A deux mois de la Coupe du monde, ce n'était pas le meilleur moyen de se rassurer pour les Three Lions, incapables de trouver l'ouverture et qui ont proposé trop peu de jeu offensivement.