Arabie saoudite-Mexique: suivez en direct le match décisif où Saoudiens et Mexicains jouent leur qualification

Un nouveau miracle à faire pour les Saoudiens

C'est la première sélection à avoir suscité la surprise dans cette Coupe du monde. D'abord mené 1-0 par l'Argentine, l'Arabie Saoudite a su renverser la situation et s'imposer 2-1 après un second acte totalement fou.

Après avoir fait le plein de confiance et attiré les projectueurs, la sélection de Hervé Renard devait réitérer cette prouesse contre la Pologne. Chose qui n'a pas été possible à cause à cause des réalisations de Zielinski et Lewandowski. Al Dawsari aurait pu égaliser avant la pause, mais il a raté son penalty. Les Saoudiens ont tout de même montré qu'ils sont capables de créer des exploits, ce qui leur permet de rêver encore des 8es.