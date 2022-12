Argentine : "Prends ta retraite, c’est trop beau tout ce que tu as fait" Riolo rend hommage à Messi

Sept fois Ballon d'or, titré à des dizaines de reprises en club et déjà vainqueur de la Copa America, Lionel Messi a remporté ce dimanche avec l'Argentine le dernier trophée qui lui manquait, le plus beau de tous : la Coupe du monde. A l’issue de cette rencontre, Daniel Riolo a tenu à rendre hommage à la Pulga : « Prends ta retraite, c’est trop beau tout ce que tu as fait ».