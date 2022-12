"Aucune grande équipe n'a fait une perf' comme ça", Juninho impressionné par les Bleus (Rothen aussi)

Les Bleus ont facilement battu la Pologne (3-1) ce dimanche après-midi. Une victoire totalement logique même si les hommes de Deschamps ont concédé quelques occasions. La performance collective est rassurante pour Jérôme Rothen. Elle l'est encore plus pour Juninho qui va plus loin.