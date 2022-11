C'était mieux avant : Argentine 1978... les Bleus d'Hidalgo retrouvent (enfin) un grand tournoi

Plus présent à l'Euro et en Coupe du monde depuis l'Angleterre en 1966, les Bleus de Michel Hidalgo parviennent enfin à retrouver une grande compétition. Dans une Argentine sous la dictature militaire de Videla. Et avec déja dans ses rangs un certain Michel Platini. Le début d'un vrai engouement autour de cette sélection.