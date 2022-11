Coupe du monde 2022 : danses, cris, joie... la fan-zone saoudienne a bien fêté la victoire contre l'Argentine

Le premier coup de tonnerre de ce Mondial 2022 est immense. L'Arabie saoudite a battu l'Argentine (2-1) en dépit de l'ouverture du score de Lionel Messi sur penalty et d'une première période où il n'y avait pas photo entre les deux sélections. Mais Alshehri et Aldawsari ont permis aux hommes d'Hervé Renard de prendre trois points totalement inattendus... et provoquer un beau moment de joie dans la fan-zone saoudienne !