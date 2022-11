Coupe du monde 2022 : défense "bancale", identité... Laurens inquiet pour l'Angleterre de Southgate

Après un match peu emballant entre le Qatar et l'Équateur en ouverture, l'Angleterre entre en piste ce lundi face à l'Iran (14h). Même si les résultats en 2018 (demi-finale du Mondial) et 2021 (finaliste de l'Euro) sont plutôt encourageants, les Three Lions inquiètent défensivement. Et leur absence d'identité de jeu affirmée malgré un vivier important devant pose question. État de lieux dressé par Julien Laurens.





