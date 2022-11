Coupe du monde 2022 : Gautreau pas fan de la répartition des rôles en défense chez les Bleus

Présent en conférence de presse ce lundi pour le début du - court - rassemblement des Bleus à Clairefontaine, Didier Deschamps a défini assez clairement les rôles des défenseurs alors que sa liste ne comporte quasiment que des centraux de métier. Lucas Hernandez et son frère Théo seront en concurrence à gauche, Konaté et Upamecano pour l'axe gauche, Varane et Disasi axe droit et Pavard/Koundé pour le flanc droit de cette défense. Une répartition des tâches qui n'est pas forcément comprise par Gautreau.