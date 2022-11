Coupe du monde 2022 : hormis l'incertitude Varane, le onze contre l'Australie se dégage assez clairement

Depuis et même avant le forfait de Karim Benzema, l'équipe partie pour débuter contre l'Australie semble claire. A priori, Didier Deschamps va confier le secteur offensif au trio Dembélé-Giroud-Mbappé. Griezmann lui sera dans un rôle hybride et surtout chargé d'effectuer la jonction milieu-attaque devant le double pivot Tchouaméni-Rabiot. En fait - et hormis surprise - il n'y a qu'une incertitude dans le onze de départ : elle concerne Raphaël Varane. Le Mancunien est en état de débuter selon Didier Deschamps. Suffisant pour être titularisé un mois tout pile après son dernier match en club.