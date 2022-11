Coupe du Monde 2022 : "je suis un peu inquiet de notre niveau" confie Kevin de Bruyne

Courts vainqueurs du Canada lors du premier match, les Diables Rouges ont énormément subi face à Jonathan David et ses coéquipiers. Kevin de Bruyne a confié une légère inquiétude quant à ce que lui et les siens ont proposé et espère faire mieux, personnellement comme collectivement face au Maroc.