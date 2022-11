Coupe du monde 2022 : L’Allemagne arrache le nul face à l’Espagne (1-1), classements et programme

Grâce à un but de Füllkrug à la 83e minute, les Allemands ont arraché le match nul face à l’Espagne ce dimanche soir (1-1) pour le compte de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2022, et restent en vie dans la compétition. Retrouvez tous les classements et le programme à venir.