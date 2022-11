Coupe du monde 2022 : l'Équateur en maîtrise face au Qatar, les classements et le programme

En ouverture de cette Coupe du monde 2022, le pays hôte n'a pas réussi à se montrer à la hauteur de l'événement. Le Qatar a été battu logiquement par l'Équateur dans un match à sens unique (0-2). Enner Valencia s'est mis en évidence avec un doublé. Il avait même ouvert le score très tôt avant que le VAR refuse finalement son but. Les classements et le programme notamment ce lundi avec l'entrée en lice de l'Angleterre et des Pays-bas.