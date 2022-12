Coupe du monde 2022 : Le Cameroun terrasse le Brésil pour rien et la Suisse en 8e, résultats et classements

Lors de la dernière journée du groupe G, la Cameroun et la Suisse ont battu le Brésil (1-0) et la Serbie (3-2), ce vendredi soir. Les Helvètes et le Brésil sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Retrouvez tous les résultats, classements et tous les matchs du Top 16.