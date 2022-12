Coupe du monde 2022 : Le classement des meilleurs buteurs

Au 17 décembre 13h, avant la petite finale et la finale. Messi et Mbappé se partagent la tête du classement, avec un avantage pour l'Argentin grâce à ses passes décisives. Pour les mêmes raisons, Alvarez devance Giroud et complète le podium.