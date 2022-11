Coupe du monde 2022 : Le Mexique et la Pologne se neutralisent (0-0), les classements et le programme

Dans le Groupe C, le Mexique et la Pologne se sont neutralisés pour leur premier match à la Coupe du monde 2022. L'Arabie Saoudite est première de ce groupe, l'Argentine dernière. Retrouvez les résultats et classement après cette rencontre.