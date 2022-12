Coupe du monde 2022 : "Le plus beau Mondial de l’histoire", s’enflamme Infantino

Poussée jusqu'aux tirs au but par une équipe de France aux ressources illimitées et par un triplé de Kylian Mbappé, l'Argentine a remporté ce dimanche la Coupe du monde 2022 (3-3, 4-2 tab). Auteur d'un doublé, Lionel Messi s'offre enfin le plus précieux des trophées, à 35 ans.