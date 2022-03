Coupe du monde 2022 : Les 4 chapeaux avec la France tête de série (et 3 billets à prendre)

Tirage au sort de la phase de poules le vendredi 1er avril dès 18h. Troisième au classement mondial, derrière le Brésil et la Belgique, la France est tête de série. L'Allemagne et les Pays-Bas sont dans le chapeau 2. Trois participants sont encore inconnus et figureront dans le chapeau 4, peu importe leur classement Fifa.