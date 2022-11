Coupe du monde 2022 : les temps de jeu (inégaux) des Bleus en clubs cette saison

Les Bleus débutent leur Coupe du monde ce mardi contre l'Australie. Alors que le staff des Bleus a dû faire face à plusieurs forfaits de poids dont trois champions du monde (Kimpembe, Pogba, Kanté) en plus de celui de Benzema, les états de forme de chacun peuvent interroger avant le début des hostilités. Quand on regarde en détails, les temps de jeu sont très disparates. Et seulement deux éléments ont joué 100% des matches et minutes possibles en clubs. Les deux derniers appelés : Marcus Thuram et Axel Disasi.