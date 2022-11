Coupe du monde 2022 : Mbappé souriant avec les Bleus, Riolo note un changement par rapport au PSG

Actif lors de la victoire des Bleus (4-1) avec un but et une passe décisive pour marquer l'entrée en Coupe du monde, Kylian Mbappé n'a cessé de sourire et de communiquer sa joie en aval. En total contraste avec ce qu'il affiche au PSG selon Daniel Riolo.