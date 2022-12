Coupe du monde 2022 : "Messi est le plus grand de l’histoire, il n’y a aucun doute", assure Scaloni

Auteur d'une nouvelle prestation remarquable mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde face à la Croatie (3-0), Lionel Messi n'en finit plus d'impressionner, à commencer par son sélectionneur, Lionel Scaloni. Selon ce dernier, il n'existe "plus aucun doute" sur le fait que le joueur du PSG est "le plus grand de l'histoire".