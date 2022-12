Coupe du monde 2022 : "Ne pas sous-estimer cette équipe", la mise en garde de Deschamps avant France - Pologne

Une grosse partie du tableau des 8e de finale est désormais après la soirée de folie passée dans le groupe E où le Japon et l'Espagne se sont finalement hissées en phase finale. Les Bleus, eux, affronteront la Pologne. Et derrière la star de cette équipe Lewandowski, Didier Deschamps voit une belle organisation et beaucoup de puissance physique. Et des raisons de se méfier de cet adversaire qui paraît plutôt abordable.