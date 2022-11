Coupe du monde 2022 : Nul entre Pays-Bas et Equateur, le Qatar éliminé, les classements

Les Pays-Bas et l'Equateur ont partagé les points dans le groupe B et s'en partagent la tête. Ils éliminent du même coup le Qatar, pays hôte, battu un peu plus tôt par le Sénégal.