Coupe du monde 2022 : "On commençait à trouver notre jeu...", les regrets de Doku après l'élimination belge

Auteur d'un piteux match nul - contre la Croatie - et d'une très mauvaise campagne au Qatar, la Belgique tombe de très haut et est éliminée dès le premier tour de cette Coupe du monde. Pourtant Jérémy Doku sentait du mieux dans le jeu belge. Et considère que contrairement au premier match remporté face au Canada, les Diables rouges auraient dû être récompensés ce jeudi.