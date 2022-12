Coupe du monde 2022 : Richarlison soulagé par le retour de Neymar "Il m'ouvre des espaces"

On pensait la Coupe du monde de Neymar terminée à cause d'une nouvelle blessure à la cheville, c'était sans compter sur la détermination du Parisien à revenir plus vite et plus fort. Pour son retour après deux matches d'absence, le Brésil a atomisé la Corée en huitièmes de finale de Coupe du monde (4-1) et Richarlison s'est réjouit du retour de son vice-capitaine.