Coupe du monde 2022 : Supporters français et marocains sont déjà tournés vers la demi-finale

La France, grâce à un but salvateur d'Olivier Giroud et aux multiples arrêts d'Hugo Lloris, s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en dominant l'Angleterre (2-1). Les Bleus affronteront le Maroc et les deux camps de supporters y pensent déjà.