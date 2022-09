Coupe du monde 2022 : un témoin raconte le fiasco du match test à Lusail

À deux mois à peine de la Coupe du monde, la FIFA et les organisateurs de la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar ne doivent pas dormir tranquillement sur leurs deux oreilles. En cause, le match test disputé à Lusail qui s'est révélé être un fiasco. Présent sur place, Ismain témoigne dans l'After. Et l'organisation doit absolument revoir sa copie pour éviter un couac d'ici le 20 novembre, match d'ouverture du Mondial.