Coupe du monde : "À un match d'écrire l'histoire", Kubo ambitieux avant Japon - Croatie

En battant l'Espagne et l'Allemagne, le Japon a surpris et surtout pris la tête de sa poule E. En 8e, les Nippons affronteront le vice-champion du monde croate. Et peuvent écrire l'histoire de leur sélection en dépassant sa meilleure performance lors d'un Mondial (2002, 2010 et 2018). Et cette perspective est déjà dans la tête de Tafekusa Kubo.