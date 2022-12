Coupe du monde : "C'est irrespectueux", van Dijk recadre (posément) un journaliste

L'excitation monte pour l'Argentine et les Pays-bas à deux jours de leur quart de finale. Virgil van Dijk était présent en conférence de presse pour évoquer cette rencontre. Et quand on l'interroge sur la faible opposition à laquelle les Oranje ont dû faire face depuis le début de la compétition, le défenseur néerlandais recadre calmement...