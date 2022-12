Coupe du monde : "C'est son échec", Hermel remet en cause L. Enrique et une Espagne "sans plan B"

Éliminée par le Maroc (0-0, puis 3-0 TAB), l'Espagne n'atteint - une nouvelle fois - pas les quarts de finale. C'est malheureusement devenu une mauvaise habitude depuis le sacre en 2010. Une Roja frisant trop souvent la caricature et enfermée dans son schéma de possession à outrance qui fait mal à l'adversaire mais pas au tableau d'affichage. Pourtant Luis Enrique avait réussi à apporter un peu plus de variété au Barça en proposant un jeu plus vertical et moins guidé par la sacro-sainte possession... d'où un échec dont il a une grande part de responsabilité selon Fred Hermel.