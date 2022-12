Coupe du monde : "Dénigrer leur jeu défensif, ça me gonfle !", Di Meco emballé par le coeur et l'envie des Marocains

La France affrontera l'invité surprise de ce dernier carré ce mercredi en demi-finale : le Maroc. Sorti premiers d'un groupe relevé avec le Canada, la Belgique et la Croatie, les hommes de Walid Regragui ont tour à tour sorti l'Espagne et le Portugal. Pour devenir la première nation africaine à se hisser dans le dernier carré. Parfois en défendant beaucoup comme face à une Espagne totalement inoffensive. Mais ce n'est pas une tare pour Eric Di Meco. Qui estime qu'il n'y a pas qu'une seule façon de gagner un match. Et que les valeurs étalées par les Lions de l'Atlas sont tout aussi fondamentales.