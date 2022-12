Coupe du monde : "Émotionnellement fort", le chauffeur du bus des Bleus raconte son trajet jusqu'à la Concorde

Même dans la défaite, les Bleus ont retrouvé quelques couleurs et des sourires ce lundi soir. Malgré l'horaire tardif, des conditions climatiques loin d'être idéales, ils étaient 50000 Place de la Concorde pour dire merci aux joueurs de Didier Deschamps. Merci pour ce parcours presque historique pour un champion du monde (24 ans qu'un tenant du titre n'était pas allé en finale), merci pour les émotions. Et surtout optimisme pour l'avenir. Ces Bleus ont de la ressource et malgré la déception et un trajet très calmes, le moment était fort émotionnellement. Le chauffeur du bus français raconte ce périple pas comme les autres.