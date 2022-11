Coupe du monde : en arrachant le nul face à la Serbie (3-3), le Cameroun évite une défaite historique

Ils ont stoppé l'hémorragie et on a longtemps cru que ça ne serait pas le cas. Alors qu'ils menaient 1-0 contre le cours du jeu, les Camerounais ont encaissé trois buts des Serbes. Les hommes de Song sont allés puiser dans leurs ressources pour arracher un point qui les laisse vivants dans leur groupe G. Et qui surtout leur permet d'éviter une défaite qui aurait été historique.