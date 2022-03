Coupe du monde : encore cinq tickets à distribuer pour le Qatar (deux qualifiés connus ce jeudi)

Après d'âpres barrages en Europe mais surtout en Afrique, on connait désormais 27 des 32 pays qualifiés pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Il reste cinq sésames à aller chercher. Dans la zone CONCACAF, on connaîtra deux nouveaux qualifiés ce jeudi (États-Unis, Mexique, Costa Rica). Les trois derniers tickets se joueront lors de barrages en juin... ou plus tard.