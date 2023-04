Coupe du Monde (F) : France, USA, Angleterre, Allemagne, Nike et Adidas sortent le grand jeu pour le Mondial

À l'occasion du Mondial féminin 2023 qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet et août prochain, Adidas et Nike ont officialisé une grande partie des maillots qui seront portés. Des tuniques aux références culturelles ou géographiques fortes qui donnent des tenues singulières et très identifiées aux différentes nations participantes.