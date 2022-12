Coupe du monde : l'improbable doublé de Thuram, le rouge de Blanc... Petit raconte le France - Croatie de 1998

Pour la quatrième fois en 24 ans, la France est au rendez-vous du dernier carré de la Coupe du monde (1998, 2006, 2018, 2022). Seule l'Allemagne sur la même période rivalise (2002, 2006, 2010, 2014). Ce sera contre le Maroc ce mercredi. Depuis un quart de siècle, la France est devenue une équipe majeure de ce tournoi et tout a commencé en 1998 avec le premier sacre. Et cette fameuse demie horriblement tendue contre la Croatie. À l'époque, aucune équipe de France ne s'était hissée en finale. Grâce à un improbable doublé de Thuram, les Bleus s'offrent un match de rêve face au Brésil et le dénouement que l'on connait. Acteur majeur de l'épopée bleue, Emmanuel Petit raconte sa demi-finale...