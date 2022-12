Coupe du monde : l'obstacle allemand, le doublé de Thuram, la rancoeur belge... le bilan des Bleus en demies

Ce mercredi face au Maroc, les Bleus disputeront leur septième demi-finale de Coupe du monde. Personne ne fait mieux sur la planète foot mise à part les deux équipes les plus titrées en Coupe du monde : le Brésil et l'Allemagne. Et si les Français ont longtemps buté sur cet obstacle en 1958, 1982 et 1986, ils n'ont jamais failli depuis, se qualifiant à trois reprises pour la finale.