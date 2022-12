Coupe du monde : la défense des Bleus inquiétante avant l'Angleterre ? Pas vraiment selon Gourvennec

Malgré un but systématiquement encaissé par match - même si celui de la Pologne est contestable - les Bleus montent en puissance sur le plan défensif selon Jocelyn Gourvennec, ancien coach du LOSC et de Bordeaux. L'ancien meneur de l'OM et Nantes considère que des éléments comme Koundé ou Hernandez vont encore monter d'un cran et se hisser à la hauteur de l'événement : ce quart de finale face à l'Angleterre programmé ce samedi à 20h.