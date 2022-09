Coupe du monde : Le calendrier des 32 équipes avant le début de la compétition

Si les Bleus de Didier Deschamps ne disputeront aucun match avant le début de la Coupe du monde au Qatar, ce n'est pas le cas de toutes les équipes. L'Allemagne et l'Espagne défieront par exemple Oman et la Jordanie à quelques jours du début de la compétition. De son côté, l'Arabie saoudite a encore six matchs amicaux au programme.