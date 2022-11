Coupe du monde : le Ghana se relance avant le choc Portugal - Uruguay, les classements et le programme

Dans un match aussi fou que le premier de cette journée de lundi entre le Cameroun et la Serbie (3-3), le Ghana a finalement eu raison de la Corée du sud. Les Black Stars menaient assez aisément 2-0 mais se sont fait renverser en trois minutes sur un doublé de Cho. Heureusement Kudus - lui aussi - auteur d'un doublé inscrit un but qui permet à sa sélection de se relancer dans la course à la qualification. Victoire 3-2 des hommes d'Otto Addo.