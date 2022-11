Coupe du monde : Le jour où le cheikh du Koweït a fait annuler un but de la France

Lors d’un match du premier tour du Mondial 1982 en Espagne, un drôle d’épisode est survenu entre la France et le Koweït. Les Bleus viennent d’inscrire un 4e but… qui va être annulé. En effet, le Cheikh est descendu sur la pelouse et l’arbitre du jour va prendre la décision d’annuler le but, Michel Hidalgo sera alors fou de rage.