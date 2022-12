Coupe du monde : le "poison" Kane, le duel Mbappé-Walker... Debuchy analyse France - Angleterre

Dans même plus deux jours, Français et Anglais seront sur la pelouse du Stadium Al-Bayt d'Al-Khor avec un ticket en demi-finale de la Coupe du monde en jeu. Difficile de dire quelle équipe prendra le pas sur l'autre. Mais ce quart est sans doute le plus attendu du plateau final. Parce qu'il y aura Harry Kane, un "poison" pour toutes les défenses selon Mathieu Debuchy, ex-international français (27 sélections). Mais aussi un duel hyper attendu entre Kylian Mbappé et Kyle Walker.